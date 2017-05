ಏಷ್ಯನ್ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪದಕ

ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರು ಜಪಾನ್ ನ ಮೀಟಾ ಯುಯಾ ವಿರುದ್ಧ 2-1 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

English summary

Harpreet Singh fetched the first medal for India on the opening day of the Asian Wrestling Championship on Wednesday when he bagged a bronze in the Greco-Roman 80 kilogram category.