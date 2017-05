ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಾಖಲೆ ತಾನೇ ಮುರಿದ ಕೇರಳ ಅಥ್ಲೀಟ್

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪೋಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 400 ಮೀ. ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು 45.40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 12:36 [IST]

English summary

Muhammed Anas qualified for the World Championship in style by breaking his own National record with a time of 45.32 seconds in the men’s 400 metres in the third Indian Grand Prix athletics meet at the Nehru Stadium here on Monday.