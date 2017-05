ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ 2017ಗೆ ಸ್ವಾಗತ: ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಆವೆ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಟೆನಿಸ್ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜರ ಆಗಮನವಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 22 ರಿಂದ ಜೂನ್ 11ರ ತನಕ ನಡೆಯುವ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಬಿರುಸಿನ ಕಾಳಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ

English summary

French Open 2017 officially began from today (May 22) at Stade Roland Garros, Paris. The Qualifiers are currently going on.