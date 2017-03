ಟಿಸಿಎಸ್ 10ಕೆ ನೋಂದಣಿಗೆ ಚಾಲನೆ, ಮೇ 21ಕ್ಕೆ ಓಟ

ಟಾಟಾ ಕನ್ಸ್ ಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ವಿಶ್ವ 10ಕೆ 2017ರ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಹತ್ತನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The 10th edition of the TCS World 10K Bengaluru will be held here on May 21. The run will be flagged off from the Sree Kanteerava Stadium.