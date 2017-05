ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ, ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ರಿಂದ ಗೌರವ

ಲಂದನ್ ನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಪಿಕೆ ಸಿನ್ಹಾ ಬಸವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 15:54 [IST]

English summary

The 883rd Birth Anniversary of Basaveshwara was celebrated in London. The High commissioner of India Mr. Y.K. Sinha paid tribute to Basaveshwara statue at Albert embankment in London.