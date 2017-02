ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜ ಪುರಂದರ ಆರಾಧನೆ - 2017

ಕಲಾಸಂಸ್ಥೆಯಾದ SIFAS (ಸಿಂಗಪುರ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ) ಸಹಯೋಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರ ಸಂಜೆ 'ವಾದಿರಾಜ ಪುರಂದರ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Story first published: Sunday, February 26, 2017, 15:53 [IST]

English summary

Sri Vadiraja Purandara aradhane was organized by Kannada Sangha Singapore on February 18, 2017 in association with Singapore Indian Fine Arts Society (SIFAS). Keerthana of Purandara and Vadiraja were sung by many singers.