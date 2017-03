ನಾಟಕಚೈತ್ರ 2017 : ಎರಡು ನಾಟಕಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ

ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಬೇ ಏರಿಯಾದ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಕಲಾವಿದರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ತಂಡವೇ "ನಾಟಕ ಚೈತ್ರ". ಈ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ 'ಮಳೆ ದಂಡ' ಮತ್ತು 'ಮಾಗಡಿ ಡೇಸ್' ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಯಿತು. ನಾಟಕಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

Amateur drama troupe Nataka Chaitra is presented two Kannada plays in San Francisco bay area recently. It is celebrating 7th year of establishment and produced 5 plays. It has produced dramas of Rajendra Karanth, TN Seetharam, Dundiraj etc.