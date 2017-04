ಲಂಡನ್ ಲ್ಯಾಂಬೆತ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಫೌಂಡೇಷನ್ ನಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ

ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಲ್ಯಾಂಬೆತ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಫೌಂಡೇಷನ್ ನಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

Story first published: Saturday, April 15, 2017, 13:36 [IST]

English summary

The Birth Anniversary of Dr B.R Ambedkar’s was celebrated at the Basaveshwara statue in the London borough of Lambeth on 14th April 2017 opposite the British Parliament along the bank of river Thames by and was organized by The Lambeth Basaveshwara Foundation.