ಮೊದಲ ಹಿಮ, ಆಗದಿರುವುದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ!

ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ನಾರ್ತ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡತಿ... ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯಗಾತಿ ಸೀಮಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ವೈಭವವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 18:08 [IST]

English summary

People welcome winter and first snowfall in many ways. Well known Kathak dancer Seema dancer celebrated the beauty of nature by dancing on snow on barefoot. Nagaraja Maheswarappa describes the pleasure of dancing on first snowfall. Watch this beautiful video.