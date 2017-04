ಉಡುಪಿಗೂ ಬಂತು ಅಲ್ ಟೆರೇನ್ ಬೈಕ್, ಕಾಯಕ್ ಬೋಟ್

ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಯುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಟೆರೇನ್ ಬೈಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ನುರಿತ ರೈಡರ್ ನಫೀಜ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇದರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Youth Meridian group donates all terrain vehicle and boat called R -Teran to improve tourist in Kundapur, Udupi.