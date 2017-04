'ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ,’ ಉಡುಪಿ ಡಿಸಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖಡಕ್ ಮಾತು

"ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ದಂಧೆ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಂಧೆಯನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ,” ಅಂತ ಉಡುಪಿ ಡಿಸಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಕ್ರಮ ಮರಳುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

“We will never give back. In future also we will fight against sand mafia,” says Udupi DC Priyanka Mary Francis. At the same time Minister Pramodh Madhvaraj appreciate the daring of udupi DC and AC.