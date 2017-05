ವಿಜಯಪುರ ವಿವಿ ನಂತರ ಮಣಿಪಾಲ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ!

ವಿಜಯಪುರದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ರಜೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಣಿಪಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದ್ದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Water shortage has affected Akkamahadevi Women’s University in Vijayapura and Manipal University in Udupi district.