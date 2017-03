ಉಡುಪಿ: ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಳ್ಳತನ

ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಂದೂರು ಸಮೀಪದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹೇರೂರಿನ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಸೊತ್ತುಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Written by: ಉಡುಪಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Theft happened in Herur Durgambika temple Udupi on Tuesday night. A case registered at Byndur police station.