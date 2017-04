800 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಣಿದ ಸುಜ್ಲಾನ್, ನಿರ್ಧಾರ ವಾಪಸ್

ಸೋಮವಾರ ಎಂದಿನಂತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸುಮಾರು 800 ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಜ್ಲಾನ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕಂಪೆನಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜಯ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Suxlon company taken back its decision to drop its workers after 800 workers attacked on Suzlon company in Padubidri, Udupi on Tuesday. Workers protested from Monday as they were sacked out of office without a single reason.