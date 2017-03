ಅನಾಥ ಶವಗಳ ಆಪತ್ಬಾಂಧವನಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲೇ ಸನ್ಮಾನ..!

ಉಡುಪಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ವಿಶು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನಾಥ ಶವಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು 50 ನೇ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲೇ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

English summary

Social worker Vishu Shetty felicitated in graveyard here in Udupi’s Beedinagudde from Police department officials and other social workers.