ಉಡುಪಿ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆದ ಕಾಲೇಜು

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಂದಾಪುರದ ಭಂಡಾರಕಾರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯಾ ಹೇರಿಕುದ್ರು ವಜಾಗೊಂಡವರು.

English summary

A pregnant women thrown out of college as she joined hospital for treatment in Bhandarkars college, Kundapur in Udupi district.