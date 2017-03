ಉಡುಪಿ: ದೇಶಭಕ್ತಿ ಸಾರಲು ಹೀಗೊಂದು ಸಾಹಸೀ ನಡಿಗೆ

ದೇಶಭಕ್ತಿ ಸಾರಲು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ನಡೆಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Jayaprakash a man walking along the road with the Tricolour in his hand is on a mission to walk for about 914 Kms from udupi to muambi . Having started from Kadekar, udupi on March 25, Jayaprakash will reach Mumbai on April 14.