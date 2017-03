ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ

ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಬಿ.ಆರ್.ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಜಮೀನು ಸಹಿತ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ವಂಶಸ್ಥರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Haaji Abdullah family members filed a complaint against Karnataka government and Dr. B R Shetty regarding the transfer of controversial Haaji Abdullah Memorial Child and Women Hospital, Udupi to private person.