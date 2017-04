ಉಡುಪಿಯ ಅಮಾಸೆಬೈಲು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸೋಲಾರ್ ಗ್ರಾಮ

ಉಡುಪಿಯ ಅಮಾಸೆಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 1497 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸೋಲಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇದು ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 15:41 [IST]

English summary

Pramod Madhwaraj, Minister of State for Fisheries, Youth Services and Sports, declaring Amasebail as the first solar GP in Udupi and the first solar model for India.