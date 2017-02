ಹುಲಿ ಅಸಲಿ, ವಿಡಿಯೋ ನಕಲಿ, ಕಮಲಶಿಲೆ ಜನ ಗಲಿಬಿಲಿ

ಉಡುಪಿಯ ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹರಿದಾಡಿದ ಹುಲಿಯೊಂದರ ವಿಡಿಯೋ. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

Story first published: Thursday, February 2, 2017, 15:13 [IST]

Source of the viral tiger video, which was allegedly shot in Kundapur is revealed. Now people came to know that some antisocial elements share the old video in social media to create panic in the society.