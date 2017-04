ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ : 1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು

ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರಿನ ಜ್ಯವೆಲರಿ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂಗಡಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವವರೆ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

English summary

Jewellery theft in Baindur city of Udupi district. Thieves looted the shop with lots of jewels worth more than one crore.