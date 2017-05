ಶೆಲ್ವ ಪಿಳ್ಳೆ ಓರ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರೇಮಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ - ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಕನಕ ಕಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕನಕದಾಸರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೆಲ್ವ ಪಿಳ್ಳೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರೇಮಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂದು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Melukote’s Shelva Pillai made statement for his promotion said Pejawar Matt seer Vishwesha Theertha Swamiji here in Udupi.