ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

"2016 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತರಂದು ನಡೆದ ಉಡುಪಿ ಚಲೋ ಹಿಂದೆ ಸಿಎಂ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ ಹುನ್ನಾರವಿದೆ. ಉಡುಪಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣ," ಎಂದು ಚನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

"There will be a cospiracy from Government and it's media advisor (Dinesh Amin Mattu) behind Udupi Chalo," said Madara Channayya Swamiji in Udupi.