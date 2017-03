ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಉಡುಪಿಯ ಜೋಸೆಫ್

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬು ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ ಉಡುಪಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಪುರದ ಜೋಸೆಫ್ ಕಳೆದ 5 ವರುಷಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Joseph a man from Udupi, is seriously trying to save water and he is encouraging others to do so. A success story of a rural man is here.