250ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಉಭಯ ಶ್ರೀಗಳ 'ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾಗಮ'ಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಸಜ್ಜು

ಉಡುಪಿ ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಮಠದ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಮಠದ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರ 'ಸಮಾಗಮ' ಉಡುಪಿ ಅನಂತೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೇ 29ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 12:15 [IST]

English summary

Sri Vishwavallabha Theertha Seer of Udupi Sode Mutt and Sri Vidyaprasanna Theertha Seer of Subramanya Mutt Samagama on May 29 at Udupi.