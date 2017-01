ಅಣ್ಣಾ ಅಂತ ಕರೀಬೇಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಮಣಿಪಾಲ ವ್ಯಾಪಾರಿ!

ಅಣ್ಣಾ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಮದ್ವೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆಂಬ ಆತಂಕ ಈತನನ್ನು ಕಾಡಿದೆಯಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈತ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ

English summary

A fruit merchant in Manipal, displays a notice board and requests his customers not to call him as 'anna' (brother).