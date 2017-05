ಮಿನಿಬಸ್ ಮಗುಚಿ 22ರ ಯುವಕ ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ

ಉಡುಪಿಯ ಶಿರ್ವಾ-ಬೆಳ್ಮಣ್ ರಸ್ತೆಯ ಪಿಲರುಕಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಿನಿ ಬಸ್ ವೊಂದು ಮಗುಚಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ

Story first published: Monday, May 8, 2017, 12:44 [IST]

English summary

A 22-year-old youth was killed and several others sustained injuries after the mini bus in which they were travelling toppled near Gundupade in Pilarukana on Shirva-Belman main road on Sunday.