ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂತು ಕೇರಳ ಮಾದರಿಯ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್

ಬೊಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವೆಲ್ ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ , ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ತಿಂಡಿ ತಿನಸುಗಳು , ಪಲ್ಯ ಅನ್ನದ ಜತೆ ಮೀನು, ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಭೋಜನ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

English summary

As Kerala is more familiar with Boat House, even karnataka for the first time has implemented the same Boat house to udupi. The Boat House will come on the Swarna river bank from 8th April. This is done to attract more number of tourist to Udupi.