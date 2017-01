ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮಂದಿರ ನೆನಪಾ? ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಬಿಜೆಪಿ-ರಾಮಂದಿರ ಎರಡೂ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ-ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ರಾಮಮಂದಿರದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದಿ

Story first published: Monday, January 30, 2017, 13:56 [IST]

English summary

The BJP has stated that it would build Ram mandir in Ayodhya. The Purpose of Building Ram Mandir is not left over. When the matter is in the Supreme court, no government has the right to touch, Said by Sri Vishvesha Teertha Swamiji in Udupi.