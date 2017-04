ಉಡುಪಿಗೆ ಬರಲಿದೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಾಲಿನ ಡೇರಿ

ಉಪ್ಪೂರಿನಲ್ಲಿ 5.9 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 92 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಡೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಲೀ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಈ ಡೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.

New milk dairy with a huge capacity of 2.5 lack liters is under construction in Uppur village of Udupi. Which will benefits to the farmers of Udupi district who involved in animal husbandry.