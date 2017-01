ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಕಂಟಕ ಕಳೆಯಲು ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಗ!

ನೋಟು ನಿಷೇಧದ ನಿರ್ಧಾರ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕಂಟಕ ಕಾದಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಂಭಿರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ 'ನಮೋ' ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನವಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Monday, January 2, 2017, 16:55 [IST]

English summary

To erradicate all ill effects of Prime minister Narendra Modi according to astrology, Nava Chandika yaga perfomed in Kollur Mookambika temple.