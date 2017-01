ಮಣಿಪಾಲ ವಿವಿಯ ಕಸ್ತೂರ್‌ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಜನಜಾಗೃತಿಗೆ ಕಳೆದ ಅ. 15ರಂದು ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದ 'ಕೈಗಳ ನೈಮ್ಯಲ್ಯ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ 3422 ಮಂದಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ.

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 17:30 [IST]

English summary

The Guinness World Records confirmed a place in history for KMC Hospital, a unit of Manipal University, when it recognised Hand Sanitisation Relay held on the occasion of Global Hand Washing Day here on October 15, 2016, as a world record.