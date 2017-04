ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇಳಿದ ಸೋದರರು ಧಾರುಣ ಸಾವು

ಹೊನ್ನಾಪ್ಪ ಬಾವಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿ ಬಾವಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಬಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಲೋಕೇಶ್ ಧಾವಿಸಿದಾಗ ಅವರೂ ಕೂಡ ಜಾರಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

In a tragic incident, two persons lost their lives after accidentally falling into a well at Subramanyanagar here in Udupi on Friday April 28.