ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪೇದೆ ಅಮಾನತು ಆದೇಶ ಹಿಂತೆಗೆತ

ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಮಲ್ಪೆಯ ಪೇದೆ ಅಮಾನತು ಆದೇಶವನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಹಿಂಪಡೆದು, ಪೇದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರನ್ನು ಕಾರ್ಕಳ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Udupi police department has withdrawn suspension order of constable of Malpe police station. Hi has accused of attacking a person who has misbehaved with his wife. Now he has transferred to Karkala police station.