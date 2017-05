ಮೇ 2ರಿಂದ ಆಗುಂಬೆ ಮೂಲಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಉಡುಪಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ

ಆಗುಂಬೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೇ 2ರಿಂದ ಉಡುಪಿ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕುಂದಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬಸ್ಸಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಹ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 19:10 [IST]

English summary

KSRTC bus service between Udupi-Shivamogga via Agumbe started from May 2nd. Bus service providing by KSRTC Mangaluru unit.