ಅಮೆರಿಕಾ ತಲುಪಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ

ನೂಜೆರ್ಸಿಯ ಎಡಿಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವೃಂದಾವನ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ರವಾನಿಸಲಾದೆ.

English summary

The idol of Lord Sri Krishna sculpted in saligrama shile is now safely reached to New Jersey, United States of America.