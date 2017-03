ಉಡುಪಿ: ಅಪಾಯದಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ !

ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಷರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರಷರ್ ಧೂಳು ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

English summary

A jelly crusher has been implanted near a government anganawadi (playhome) in Upupi has created dust related illness among the children who come to anganawadi.