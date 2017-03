ವಿಮರ್ಶಕ ದುಂಡಪ್ಪಗೆ ಇನಾಮ್ ದಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Renowned Reviewer H. Dundappa has honoured by 'V.M. Inamdaar Vimasha'award at a function in Mahatma Gandhi memorial college, udupi on Saturday. ಖ್ಯಾತ ವಿಮರ್ಶಕ ಎಚ್. ದುಂಡಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ವಿ.ಎಂ.ಇನಾಂದಾರ್ ವಿಮರ್ಶಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.