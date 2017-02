'ಲಿಕ್ಕರ್ ದಂಧೆಯ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ನಾನು' - ಅನುಪಮಾ ಶೆಣೈ

"ನೀವು ಮದ್ಯವಸನಿಗಳ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದರೆ, ನಾನು ಲಿಕ್ಕರ್ ದಂಧೆಯ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ,” ಎಂದು ಮಾಜಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಅನುಪಮಾ ಶೆಣೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

“I had fight against liquor lobby. So that I lost my job,” said former Kudligi DYSP Anupama shenoy in her speech at alcoholic addict awareness program in Udupi.