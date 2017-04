ವಿಶ್ವದ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ

ವಿಶ್ವದ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಉಡುಪಿರ ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮೂರ್ತಿಯ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The great saint Madhvacharya's statue carved in Pajaka region, Udupi district. This will be the world's largest statue of Madhvacharya.