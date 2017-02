ಶ್ರೀಮಂತರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಂತೆ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ - ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ

ಶ್ರೀಮಂತರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಗೋ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Vishwesha Theertha Swamji addressing the day-long hunger strike “Go Satyagraha” seeking a ban on cow slaughter, in the country and other demands related to the cow organised by Karnataka Rajya Go-Shalegala Okkoota at Krishna Math premises here on Sunday Feb 26th.