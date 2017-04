ಉಡುಪಿ: ಕೊರಗ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಗೋ ರಕ್ಷಕರ ದಾಳಿ

ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋ ಮಾಂಸ ಬಳಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಗೋ ರಕ್ಷಕರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯೇ ದಾಳಿ.

English summary

Three youngsters from the Koraga tribal community were assaulted by members of the Bhajrangdal over beef in Udupi. The self-proclaimed Gaurakshaks allegedly barged into a dinner party and thrashed the men for 'slaughtering cow'.