ಫೆ. 25 ರಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ 'ಅಮೃತ ವೈಭವ'

'ಅಮ್ಮ' ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಎಂ. ಜಿ. ಎಂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 'ಅಮೃತ ವೈಭವ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

English summary

The Karnataka Governor Vajubhai Vala to join Mata Amritanandamayi program organized in Udupi on Feb 25th. Other dignitaries like Oscar Fernandes, Promod Madhwaraj, Shobha Karandlaje will also join the event.