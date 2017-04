ಉಡುಪಿ - ಕೋಟೇಶ್ವರ ಮೂಲದ ಮೂಳೆ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಲಂಡನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮೂಲತಃ ಉಡುಪಿಯ ಡಾ. ಎ. ಎ. ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲುಬು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರುವ ಎಎಶೆಟ್ಟಿಗೆ 'ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್' ನ 'ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್' ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

Story first published: Wednesday, April 12, 2017, 16:55 [IST]

English summary

Greetings - Labelled as Surgeon of Surgeons Dr A A Shetty from Koteshwara, Udupi honored with Best clinical excellence award by House of Lords in London. A professor of Orthopedics Mr Shetty has taught medicine and surgery to thousands of students in India and abroad.