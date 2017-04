ಕಾನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಮಾನತು ಪ್ರಕರಣ: ಮುಗಿಯದ ಜಂಗೀಕುಸ್ತಿ..!

ಸಚಿವ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಪೇದೆಯನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ' ಇದೊಂದು ಮೆಡಿಕೋ ಲೀಗಲ್ ಕೇಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಮಧ್ವರಾಜ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

English summary

Constable suspend case in Udupi turned into new dimension. Former MLA Raghupati Bhat made a serious allegation on Minister Pramodh Madhwaraj and his wife said that they are the key reason to suspend the constable.