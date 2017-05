ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ “ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಮದುವೆ ಸ್ಟೋರಿ”

“ಮದುವೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ” ಹೀಗಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಅಡ್ಡವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ನಿದರ್ಶನವೆಂಬಂತೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಮದುವೆಯಾದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 0:38 [IST]

English summary

Bride and groom from different communities unite amid opposition at Kundupar under the aegis of Mahila Santwana Kendra on May 02.