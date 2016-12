ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ

ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹೋದರಿ ರೂಪಾ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಾಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರೂಪಾ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 17:07 [IST]

English summary

Bhaskar Shetty's hotel in charge Sandesh shetty is under life threat by Rajeshwari shetty's family. A case has been registered at Udupi town police on this matter.