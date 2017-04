15ರೂ.ಗೆ ಊಟ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ 'ಅನ್ನದಾತೆ' ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಉಡುಪಿ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಂಭಾಗ ಹೊಟೇಲ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು, ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ 'ಅಜ್ಜಮ್ಮ' ಆಗಿದ್ದ ಕಮಲ ಮೆಂಡನ್ (90) ವಯೋ ಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Sunday, April 16, 2017, 17:03 [IST]

English summary

Renowned Ajjamma Cafe’s owner Ajjamma is no more. Her hotel Ajjamma Cafe, which was located opposite to MGM College on Manipal road served lunch for just 15 rupees to many hungry people over last 70 years.