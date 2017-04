40 ಅಡಿ ಆಳದ ಕಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಮುಳುಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಘಟನೆ ಉಡುಪಿಯ ಪೆರುಪೇಡ್ ಅಲೆಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ.

English summary

A mother and child dies by falling in a stream in Udupi. The tragic incident happened when mother and child went to wash cloths.