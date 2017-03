ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ

ನಮತುಳುವೆರ್ ಕಲಾ ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವರಂಗ ಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುದ್ರಾಡಿ ನಾಟ್ಕದೂರು ಚೌಟರ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಪಲಿಪತ್ತಿ ಗಡಸ್ ನಾಟಕದ 300 ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ..

English summary

Pilipatthi Gadas, a Tulu langauage drama will be performed today in Udupi. This is the 300th Experiment of the team. The drama is based on vetaran writer Dr.D.K Chouta's book. This is the special performance by the team for World Theatre Day -2017 (27th March)